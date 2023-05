Esonero Allegri | la sentenza è già arrivata!

(Di sabato 20 maggio 2023) L’di Maxè tornato il tema principale di discussione in casa Juventus, l’eliminazione dall’Europa League è una ferita importante per i tifosi e il club La sconfitta a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

'All'interno del club credo ci sia una lotta di potere tra Calvo e, con un elemento chiave: Cristiano Giuntoli, uomo di Calvo e non del tecnico che avrebbe preferito altri Ds - sottolinea ...... per questo la scalta di Giuntoli potrebbe essere un'ottimo inizio, come e quanto il doverosodi Mistera conclusione del campionato! Juve: è ora di uscire dalla Preistoria e ...La Juventus, ormai dal 2018, dal primodi Massimiliano, ha vissuto un periodo buio, povero di coppe e buoni risultati. Fu Maurizio Sarri l'unico in grado a conquistare lo scudetto, ...

Esonero Allegri, la Juve volta pagina: “Finisce qui un’era” CalcioMercato.it

Juventus, ritorno di Tudor: le ipotesi per il 2024 Sono i colleghi di Tuttosport a riportare quelli che sono gli stravolgimenti in casa Juventus, con esonero per Allegri e sul ribaltone in panchina.“Sotto l’aspetto tecnico, Allegri ha perso tutto – ha sentenziato Emanuele Gamba, giornalista di ‘La Repubblica’, nella diretta Twitch di Tv Play – A Siviglia i bianconeri hanno raccolto quello che ...