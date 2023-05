(Di sabato 20 maggio 2023) “Non è stata una felice notte per me, non sono riuscita a dormire più di due ore, mi ha svegliata la telefonata del consolato”. Inizia così la nostra conversazione con Francesca Guidato,di, a poche ore dalla notizia del decesso del, protagonista di pagine indimenticabili della storia del cinema, ma anche personaggio noto per la vita turbolento. Bello e dannato, genio e sregolatezza, binomi che sembrano luoghi comuni, ma che raccontano perfettamente la biografia tempestosa di: talento purissimo, pupillo prima e poi, secondo una sua definizione ‘vedova di Luchino Visconti’, protagonista di tanti film indimenticabili e anche di storie d’amore, spesso tormentate, con uomini e donne. Una vita segnata dall’arte ma anche dagli eccessi, in cui ...

... che sarà consegnato daK's, responsabile di BMW Group Classic e presidente del Concorso d'...nuovo modello M Performance completamente elettrico della Bmw Serie 7 sarà presentato in un'...... che sarà consegnato daKäs, responsabile di BMW Group Classic e presidente del Concorso d'...nuovo modello M Performance completamente elettrico della Bmw Serie 7 sarà presentato in un'...L'rubrica radiofonica con tutti gli appuntamenti teatrali, le mostre e gli eventi culturali; senza dimenticare le ultime novità in libreria. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Art -...

ESCLUSIVA: Helmut Berger, parlano la moglie e una carissima amica del divo Tua City Mag

La nuova stagione del calcio non è neanche cominciata, ma deve già intervenire il ministero dell'Interno per evitare scontri fra le tifoserie di Napoli e Salernitana. Il rischio è stato segnalato alla ...In programma sul lago di Como dal 19 al 21 maggio la manifestazione organizzata da Bmw Italia. In mostra anche la prima Rolls elettrica ...