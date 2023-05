Emilia Romagna | ora è incubo frane Il Cnr | «Terreni carichi d' acqua» Miliardi per la messa in sicurezza

2023 - 05 - 20 16:02:33 Meloni domani inIl premier Giorgia Meloni sarà già domani, nel pomeriggio, inper un sopralluogo nelle aree colpite dall'alluvione. Il ...Alluvione in, la conferenza stampa dei ministri Salvini e Piantedosi "Un Paese come l'Italia non ha bisogno di aprire altri dossier che rischiano di durare mesi, i soldi li trova. Non possiamo ...Il maltempo sferza ancora l'Italia con piogge e precipitazioni in buona parte del Paese mentre in l'continua l'emergenza dovuta all'alluvione che ha colpito la regione. Quando ne usciremo A dare una risposta in base ai più recenti modelli previsionali sono gli esperti meteo del ...

Alluvione Emilia Romagna, domani Giorgia Meloni in visita | Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni" TGCOM

La Protezione Civile “Fenice” O.D.V. di Gaeta in soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione che si sta abbattendo sull’Emilia-Romagna. Domani mattina una prima squadra munita di motopompe ...Che cosa è successo con i fondi europei destinati all’Emilia Romagna per l’alluvione del 2014. Una storia che rischia di ripetersi con l’ipotesi del ministro Pichetto Fratin di chiedere altri aiuti a ...