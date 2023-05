Emilia Romagna | ora è incubo frane Il Cnr | «Terreni carichi d' acqua» Miliardi per la messa in sicurezza

La provincia di Forlì è alle prese con centinaia di frane e comunità isolate: i volontari sono al lavoro. In alcuni casi il ripristino della luce elettrica è ...... anche il mondo delle corse è stato colpito nei suoi interessi dall'ondata di maltempo che ha causato devastazioni: il Gran Premio dell'che si sarebbe dovuto disputare dal 19 al 21 ..."Ho bisogno del tempo necessario per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì" per l'alluvione in, ha affermato Meloni in un ...

Alluvione Emilia Romagna, domani Giorgia Meloni in visita | Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni" TGCOM

Anche da una tragedia come l'alluvione che la colpito l'Emilia Romagna, la F1 ha tratto degli insegnamenti. Ecco quali ...Lo chiede Cofragricoltura per migliorare la condizione del territorio e delle strutture in Emilia Romagna e e Marche per l'ondata di maltempo che sta flaggellando le due regioni. “Siamo vicini alle ...