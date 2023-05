Emilia Romagna | Meloni lascia il G7 | ' La mia coscienza mi impone di tornare in Italia' Cade elicottero nel Ravennate | 4 feriti

(Di sabato 20 maggio 2023) Treni, ancora bloccate le linee Bologna - Rimini e Bologna - Ravenna: tempi lunghi per il ripristino. Frecce ok fra Bologna e Firenze Identificata la 14a vittima: è un pensionato di 79 anni che ...

E' sempre più emergenza in. Piu' di 36.600 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell'alluvione; la maggior parte, 27.775 , nel ravennate, poi 4.830 in provincia di ..."La nostra comunità è spaccata completamente in due dalla frana. Questa è la strada provinciale ed è completamente interrotta". Così Ivan Mantovani, sindaco di Monterenzio, in provincia di Bologna, ...2023 - 05 - 20 16:02:33 Meloni domani inIl premier Giorgia Meloni sarà già domani, nel pomeriggio, inper un sopralluogo nelle aree colpite dall'alluvione. Il ...

Alluvione Emilia Romagna, domani Giorgia Meloni in visita | Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni" TGCOM

Si è tenuto alla Prefettura di Bologna il summit tra i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi con il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Con loro, oltre al prefetto di Bologna ...L'incontro a margine del forum di Hiroshima. Bilaterale a margine del G7 di Hiroshima tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. La partecipazione d ...