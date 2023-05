Emilia-Romagna | l’alluvione vista dal satellite | «L’area sommersa si è allargata negli ultimi due giorni»

(Di sabato 20 maggio 2023) Grazie dal radar a bordo di Cosmo-SkyMed. Eccezione dettaglio delle aree invase dall’acqua visibili campo per campo, via per via

Questo è il numero 123 di Areale, la newsletter su clima e ambiente di Domani a cura di Ferdinando Cotugno. Questa settimana parliamo di, di negazionismo, di una nuova ricerca sui net zero pledge globali, della trappola del condizionatore e di ornitorinchi Ciao, dunque, sono a Torino, piove, sul balcone degli amici che ...Come è possibile sostenere Caritas nell'alluvionata È possibile quindi sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza in, utilizzando il conto ...Si tratta del 14esimo deceduto per l'alluvione in. A dare l'allarme sulla sua scomparsa erano stati i vicini. Il corpo è stato individuato nel momento in cui l'acqua ha cominciato a ...

Alluvione Emilia-Romagna, emergenza continua: ancora pioggia e allerta maltempo. LIVE Sky Tg24

Manifestazione nazionale a Napoli organizzata da Cgil, Cisl, e Uil: palco alla Rotonda Diaz, osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’Emilia-Romagna ...Alluvione Emilia Romagna: Marco Melandri, l'ex campione del mondo di Moto classe 250, è nato e cresciuto a Ravenna e da due settimane è in ansia per i suoi familiari e kla ...