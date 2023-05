Emilia Romagna | gli sfollati superano i 36mila Salvini | “Sulle dighe non si fa ideologia | servono” video

(Di sabato 20 maggio 2023) Resta confermata l’allerta rossa per il maltempo in. L’allarme più elevato investe nello specifico il Bolognese e la, mentre allerte arancioni interessano il resto del territorio. Crescono i numeri dell’emergenza, in particolare quelli degli: sono oltre 36.600. A riferirlo è stata la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, che oggi a Bologna ha fatto il punto della situazione. In città anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo, che ha partecipato a un vertice in prefettura, tra gli altri, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. “A Dio piacendo – ha detto il vicepremier – dai primi giorni della ...

... che la premier ha lasciato in anticipo per seguire da vicino l'emergenza maltempo che ha colpito in particolare l'... terreni carichi d'acqua: aumenta il rischio frane Il presidente dell'Ordine dei Geologi dell', Paride Antolini: 'L'aumento di fenomeni di questi giorni ha stravolto la cartografia'. ...Quinto giorno consecutivo di allerta rossa in, soprattutto a causa del rischio di nuove esondazioni e di nuove frane ( LA DIRETTA - LO SPECIALE ). 'Sono 500 le strade interrotte - spiega l'inviato di Sky TG24 Flavio Isernia - . ...

Alluvione Emilia Romagna, le news di oggi | Giorgia Meloni oggi in visita nelle zone colpite La Repubblica

In canotto all'ingresso del Salone del Libro di Torino per tenere alta l'attenzione sull'alluvione in Emilia Romagna. È l'azione di protesta inscenata nella mattinata di domenica, 21 maggio, da alcuni ...“Ho incontrato il Ministro Salvini, martedì porterò i sindacati e le associazioni d’impresa dell’Emilia Romagna con me a Roma”, dice in radiovisione ...