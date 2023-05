Emilia Romagna | così si potevano contenere i fiumi Ma le opere non sono mai state realizzate

(Di sabato 20 maggio 2023) Vasche di laminazione non funzionanti, alvei deilasciati senza pulizia, casse di espansione, che servono pergli argini, mai terminate. A monte del disastro che ha colpito l’oltre alla furia della natura c’è anche l’assenza dell’uomo, dellenecessarie alla prevenzione. E non è solo questione di burocrazia e inefficienza della macchina amministrativa: a metterci del propriostati anche i diktat dell’ideologia ambientalista. Dalle vasche di laminazione alla pulizia degli alvei: la prevenzione mancata inIl dato, in questi giorni in cui ci si è concentrati soprattutto nel far fronte all’emergenza, è già emerso nelle pieghe del dibattito. Oggi ci ha pensato La Verità a mettere in fila una serie di ...

Siamo a Reda di Faenza e il cielo non smette di buttare giù secchiate di acqua. Il terreno non drena più e l'alluvione spazza via tutto: persone, case e animali. Illinois Best è un piccolo puledro ...Martedì il Consiglio dei ministri si riunirà per lo scenario drammatico dell'e valuterà cosa destinare anche alla Toscana.... Silvio Viale, e il presidente del Circolo del Libro di Torino, Giulio Biino, hanno sottolineato che il Salone manda il suo 'abbraccio all'', provata dalla tragedia ambientale Al via ...

Alluvione Emilia Romagna, allerta rossa fino a domenica | Ravenna, cade un elicottero: un ferito | Calabria, un uomo muore travolto da un albero TGCOM

Il cantautore bolognese ha fatto la sua donazione alla Regione e invita anche gli altri a farlo: "Come undici anni fa col terremoto, anche oggi ci troviamo in una situazione dolorosa che mette alla pr ...