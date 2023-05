Emilia Romagna | alluvione è stata causata dall’effetto Stau | di cosa si tratta e fino a quando durerà il maltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) La, una parte dell’Emilia orientale e la fascia alta delle Marche sono state interessate da un’ondata dieccezionale, che ha causato anche 13 vittime e messo in ginocchio l’economia della zona, poco prima dell’inizio della stagione turistica. Tecnicamente, a causare la tragedia è stato un mix tra un ciclone insolitamente potente e l’effetto, responsabile anche dell’di due settimane fa. L’effettofa sì che le correnti si ammassino e impattino sui rilievi, costringendo a una risalita forzata verso l’alto che fa condensare la loro umidità che si scarica poi in precipitazioni. A spiegare quanto accaduto, Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo: “Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per il mese di maggio. ...

Alluvione in, la conferenza stampa dei ministri Salvini e Piantedosi "Un Paese come l'Italia non ha bisogno di aprire altri dossier che rischiano di durare mesi, i soldi li trova. Non possiamo ...Il maltempo sferza ancora l'Italia con piogge e precipitazioni in buona parte del Paese mentre in l'continua l'emergenza dovuta all'alluvione che ha colpito la regione. Quando ne usciremo A dare una risposta in base ai più recenti modelli previsionali sono gli esperti meteo del ...Il maltempo inha scatenato ancora di più il dibattito sui cambiamenti climatici e anche il geologo Mario Tozzi, presente a Torino per un incontro al Salone del libro, si è espresso a proposito dell'...