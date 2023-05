Emergenza maltempo | Salvini | “Su comuni isolati subito interventi”

(Di sabato 20 maggio 2023) “Il territorio va infrastrutturato e messo in sicurezza". Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoin un punto stampa in prefettura a Bologna dopo l'alluvione in Emilia-Romagna. "Ci sono dighe fermate da troppi anni, decenni in alcuni casi. Queste opere servono. Non sono di destra o sinistra", aggiunge. “Alla ricostruzione occorrerà associare norme di. Come ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti noi possiamo intervenire direttamente su alcunie su alcune infrastrutture particolarmente a rischio” (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA).

'Anche Zelensky ha compreso perfettamente' la necessità della premier di lasciare il G7 per l'. Oggi c'è stato il bilaterale a Hiroshima e 'Zelensky sa di potere ampiamente contare ...Restano chiusi anche i percorsi natura (Secchia, Panaro e Tiepido) fino al termine dell'e resta ancora chiusa la strada provinciale 324 tra Riolunato e Montecreto in attesa del ...Incubo pioggia per le prossime 24 ore, ansia per le frane. Michel: "Ue pronta a dare sostegno". La premier anticiperà il ritorno in ...

Oggi sono continuate le operazioni di soccorso in Emilia-Romagna, nelle zone più colpite dal maltempo che ha già causato quattordici ... per la ricostruzione "occorrerà varare delle norme di emergenza ...Sant'Agata Sul Santerno è un piccolo comune, di neanche 3mila residenti, nel ravennate. Qui siamo in una delle zone più colpite dall'alluvione dei giorni scorsi.