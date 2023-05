Elsa Morante e il suo bisogno radicale di stregare la realtà

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 maggio 2023) "La casa era arredata con una mobilia volgare e senza faccia (…) ed Elena si aggirava per quelle stanze come in fondo ad un pozzo”. C’è un racconto didal titolo “La nonna” che pur senza ricorrere a elementi sovrannaturali o esplicitamente fantastici riesce a metterci di fronte a una “casa senza faccia”, stanze che diventano pozzi, protagoniste come Elena che “rimasta vedova a quarant’anni, si accorse di essere viva soltanto a mezzo e di trovarsi in un vuoto spietato e senza rimedio”. Quelle dinon sono mai solo descrizioni, mai solo metafore, quello che lei costruisce è uno spazio utile ai suoi lettori futuri, pertugio in cui infilarsi per osservare l’orizzonte putrefatto, moribondo e reale del mondo contemporaneo. A sessant’anni dalla sua pubblicazione, i racconti de “Lo scialle andaluso” (in cui è contenuto ...