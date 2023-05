Elisabetta Canalis | gambe tonicissime sotto gli shorts super corti | una vera visione

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 20 maggio 2023) In forma smagliante e più bella che maiha steso tutti con un outfit pazzesco, gli short sono minuscoli. Tutte le volte che si mostra manda il web completamente in delirio con la sua irresistibile bellezza e la sua sensualità da vendere.è proprio stupenda e i suoi seguaci non perdono occasione per ricordarglielo, i suoi post fanno sempre il boom di complimenti e like.bellissima con gli– (Foto Ansa) – ffwebmagazine.itFece breccia nel cuore dei telespettatori e di moltissimi fan nei panni di velina a Striscia la notizia, da quel momento è diventata sempre più famosa e amata. Da anni si è trasferita a Los Angeles ma torna in Italia ogni volta che può, specie in vista di importanti eventi di moda e di ...