Elicottero precipita in Emilia - Romagna durante i soccorsi a Lugo | quattro persone a bordo La situazione

In soccorso sono partiti dalla Base di Pavullo nel Frignano (MO) l'unicoHSR/HEMS della Regione Emilia - Romagna e quello di Eliravenna da Cesena.Secondo le prime informazioni riportate dalla 'Gazzetta di Parma', l'precipitato sarebbe un Eliossola. Si parla di 4 persone a bordo, che sarebbero rimaste ferite. In supporto stanno ...Una volta stabilizzata l'infortunata è stata issata a bordo dell'. La bambina è stata trasferita inall' ospedale Santa Chiara di Trento . Contenuto sponsorizzato

Elicottero precipita in Emilia-Romagna a Lugo durante i soccorsi: quattro persone a bordo. La situazione Virgilio Notizie

Secondo fonti della prefettura di Ravenna non ci sarebbero vittime tra i 4 a bordo AGI - Dramma nel dramma dell'alluvione in Emilia-Romagna: un elicottero impegnato nei soccorsi è precipitato a Lugo.E' precipitato uno degli elicotteri del soccorso: è accaduto in località Belricetto di Lugo, si tratta di Eliossola. Dalle prime informazioni si parla di 4 persone a bordo che sono rimaste ferite. In ...