Elicottero precipita a Lugo | nel Ravennate | 4 feriti di cui 2 gravi

12.04 Unè caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Secondo quanto si apprende ...nel Ravennate. Il mezzo era impegnato nell'area dell'alluvione in un intervento di ripristino alla rete elettrica. Secondo quanto si apprende, i 4 feriti sarebbero già stati ...Testimone, 'manovre azzardate' "Abbiamo visto l', faceva delle manovre che ci sono sembrate azzardate, a un certo punto non l'abbiamo più visto". Così Luigi Pelliconi, uno dei testimoni del ...

Un elicottero dei soccorsi è precipitato a Lugo di Romagna AGI - Agenzia Italia

CRONACA, un elicottero è precipitato a Belricetto di Lugo. Secondo le prime ricostruzioni, ci sono stati dei feriti nell'incidente.