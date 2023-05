Egonu in finale di Champions League | quanti punti ha fatto? La sua partita

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Paulanon delude i pronostici e regala spettacolo al Pala Alpitour di Torino nelladella Cevfemminile 2022/2023 di volley vinta dal suo Vakifbank contro l’Eczacibasi. Numeri impressionanti dell’azzurra, che vince nettamente il duello contro l’altra fuoriclasse Boskovic, in grande difficoltà e molto fallosa nel corso dei quattro set (16). L’MVP non poteva che essere lei con i suoi incredibili 42, quasi il triplo rispetto alla serba. Nella splendida battaglia del primo parziale, deciso solo ai vantaggi da treconsecutivi della squadra di Guidetti, l’azzurra ha messo a segno otto, e in un secondo set dominato dal Vakif (nella seconda metà) haancora meglio mettendone a segno ...