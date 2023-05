“È criminale dire che non fa male” | prosegue la crociata della Viola contro il vino

che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso ", si legge nel testo. E, ancora: "L'etanolo, l'alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è ...... alcune collegate a quel sistemache intanto era oggetto di indagini presso la procura ... ma come ci è stato imparato a, a pensar male si fa peccato ma talvolta ci si azzecca. La ...... dalla parte di quei ragazzi reclusi cui cerchiamo di, come fa anche Mare Fuori, che la ... don Salvatore, non lo abbiamo dipinto tutto di nero perchè anche lui, come ogni, ha una umanità"...

“È criminale dire che non fa male”: La crociata della Viola contro il vino Il Primato Nazionale

Intervistata per Repubblica, Antonella Viola riaccende la polemica: ecco cosa dice a Bassetti e a Salvini Prosegue la crociata contro il vino dell'immunologa Antonella Viola, che nel suo nuovo libro ( ...