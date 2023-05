E' allerta rossa | attese precipitazioni diffuse Identificato il sesto cadavere del Ravennate

Alluvione Emilia - Romagna, identificato l'ultimo corpo: Giordano galleggiava in giardino coperto di fango Maltempo senza tregua, in Emilia Romagna è ancora. Altre 16 regioni a rischio ...Torna la pioggia sull'Emilia - Romagna e l'emergenza non si ferma. Ci sono ancora vaste aree sott'acqua , le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino ed è confermata l'. Le precipitazioni potrebbero infatti far di nuovo innalzare il livello dei fiumi. Non solo: il passaggio delle piene dei fiumi ha ingrossato il fitto reticolo di canali agricoli che ...per oggi e domani Per la giornata di oggi e per quella di domani, sia sulla base di ordinanze del Comune di Ravenna che della Prefettura, sono chiusi le scuole di ogni ordine e grado ...

Dopo Forlì, Faenza, Cesena e Lugo tocca ora a Ravenna essere l’epicentro della disastrosa alluvione che da tre giorni sconvolge i nove Comuni della Bassa Romagna. La città dal pomeriggio di ieri, ...Ci sono ancora vaste aree sott'acqua e le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Sono 14 le vittime, oltre 15.000 ...