Dylan Dog | intervista alla nuova curatrice Barbara Baraldi “Voglio rimettere l' orrore al centro delle storie”

Barbara Baraldi, scelta da Sergio Bonelli Editore come nuova curatrice di, sembra quasi uscita lei stessa dalla penna di Tiziano Sclavi, lo storico creatore dell'Indagatore dell'Incubo. ...Con un stile simile, a ruota libera, l'artista più sfuggente di Laveno, Corrado Roi (disegnatore di), ha intrattenuto il pubblico spiegando le difficoltà e i piaceri di creare meraviglia su ...Dagli esordi, passando per il successo di Altai e Jonson, Capitan Rogers fino a, ci saranno chicche incredibili, alcune mai messe in mostra. Inoltre, saranno presenti anche alcuni disegni ...

La nuova curatrice dell’Indagatore dell’Incubo ci spiega cosa cambia (e cosa no) in uno dei fumetti più amati dai lettori. E nel segno di Tiziano Sclavi «non sarà mai un supererore» ...Barbara Baraldi e Davide Furnò confezionano una storia complottista in cui riecheggia il n. 62 di Dylan Dog, I vampiri, e tanti elementi classici dell'Old Boy ...