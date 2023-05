Due alpinisti cinesi scalano per la prima volta un monte di 5 500 metri e lo chiamano ' Picco Inter'

(Di sabato 20 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Il 5 maggio sono arrivati, tra mille difficoltà, al "Picco dell'Inter" dove ihanno piantato una targa con il logo dell'Inter, oltre a scattarsi foto con una targa con la scritta "Andiamo a ...... travolto in conseguenza di un'enorme slavina assieme aguide alpine, tanto che dopo tale ... In occasione del Congresso degliItaliani tenuto a Milano dal 29 agosto al 2 settembre 1881, la ...Ci sono, per esempio, Lisa Borzani che ha vintovolte il Tor de Geants (la gara valdostana ... valtellinese, uno dei più conosciutiitaliani dell'ultimo quarto di secolo. "Carissimi amici ...

Due alpinisti scalano il Pumori in puro stile alpino MountainBlog

I due, tifosissimi nerazzurri, già in passato si sono resi protagonisti di imprese analoghe. Il 5 maggio sulla vetta hanno esposto uno striscione con su scritto "Andiamo a Istanbul": profezia avverata ...L’alpinista polacco Bartek Ziemski ha realizzato il 14 maggio la prima discesa integrale con gli sci dal Dhaulagiri (8167 metri). La notizia è apparsa due giorni dopo aver compiuto l’exploit sulle pag ...