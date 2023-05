Droga in casa a Casamicciola | arrestato 35enne

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) 175 grammi diinmicciola. La cocaina era nascosta in alcune confezioni di carne dentro al congelatoreinmicciola. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Principessa Margherita amicciola Terme. I poliziotti hanno trovato – in alcune confezioni di carne all’interno di un congelatore – 274 involucri contenenti circa 175 grammi di cocaina. Trovato anche diverso materiale per il confezionamento dellae 870 euro.F.M., unischitano. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da ...