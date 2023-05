Don’t Forget the Lyrics chiude la stagione con la sfida tra i super campioni in prima serata Ospiti Salerno e Tatangelo

(Di sabato 20 maggio 2023) Gabriele Corsi Si è conclusa ieri la terza edizione dithe Lyrycs – Stai sul Pezzo, programma dell’access del Nove condotto da Gabriele Corsi, ma domani sera – domenica 21 maggio – è in programma in prime time, a partire dalle 21.25, il gran finale con latra i. Nella puntata speciale si contenderanno il titolo di “campione assoluto” Adriano, vincitore della scorsa edizione, e Mirko, il campione che ieri sera si è aggiudicato la vittoria nel torneo finale di quest’ultima edizione. I due si contenderanno la vittoria in un’ultima adrenalinicaa colpi di karaoke. L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero riconoscere senza esitazioni testo e melodia delle canzoni del passato e le hit del momento. A mettersi in gioco e fare squadra con loro ci sarà ...

Nel maggio di quest'anno Anzovino , a sei anni di distanza dal suo ultimo album, pubblicato fly , un lavoro particolarmente ispirato e meditato (complice anche la clausura alla quale ci ...Sul Nove il 21 maggio in onda una puntata da non perdere dithe Lyrics con una sfida a 2. Adriano vs Mirko, chi ...Nove,the Lyrics: 669.000 spettatori (3,3%);. Tv8, 100% Italia Il Torneo dei Campioni: 394.000 spettatori (1.9%). Ascolti tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote ...