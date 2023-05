Donare soldi ai figli o ai familiari senza pagare tasse è possibile e ci sono vantaggi fiscali da sfruttare

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 20 maggio 2023) Non tutti lo sanno ma èdenaro aipagarci sopra le. Vediamo insieme cosa bisogna fare. Le donazioni dai genitori verso i, di questi tempi,sempre più frequenti. Non tutti lo sanno ma c’è un modo per evitare di pagarci sopra le. In questo articolo vi spieghiamo tutto nei dettagli. Le donazioni non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi/ Ilovetrading.itNon è così raro che genitori o nonni facciano donazioni di denaro in favore dio nipoti per aiutarli a sostenere spese importanti. Finire diil mutuo della casa o acquistare un’automobile: tutte spese che, attualmente,sempre più difficili da affrontare per chi ...