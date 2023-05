Disastro Bayern | Bundesliga a rischio! Il Dortmund può mettere la freccia

(Di sabato 20 maggio 2023) A fine primo tempo sembrava fatta. Il gol di Gnabry aveva indirizzato la partita verso la vittoria che avrebbe messo pressione sul Borussia, domani impegnato sul difficile campo dell’Augsburg. Poi, invece, è arrivato un blackout improvviso che ha permesso al Lipsia di segnare tre gol e sbancare l’Allianz Arena. Un risultato clamoroso quanto inaspettato, che rischia di interrompere dopo 10 lunghissimi anni l’egemonia indelMonaco. Chissà cosa stanno pensando in questo momento a Monaco di Baviera i dirigenti del club bavarese. Già, perché la decisione di cacciare Julian Nagelsmann e rimpiazzarlo con Thomas Tuchel invece di dare la scossa ha avuto l’effetto contrario. Prima è arrivata la pesante eliminazione in Champions League contro il Manchester City, in due partite senza storia. Ora c’è il rischio di veder ...

