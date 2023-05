Dicono di me che porto sfortuna

Leggi su dilei

(Di sabato 20 maggio 2023) Che si tratti di una comitiva, di colleghi di lavoro, di compagni di classe, a volte si tende a definire le persone secondo una classificazione arbitraria, nata da qualche battuta inadeguata o da insensati pregiudizi. Così tanti si trovano affibbiate delle etichette negative: la leggera (“ci sta con tutti”), la superficiale (“è proprio scema”), il bugiardo (“s’inventa tutto”), il sempliciotto (“crede a tutto”), lo sbruffone (“si vanta di quello che non ha fatto”) la saputella (“fa la maestrina”) e anche lo iettatore (“porta sfiga”). Spesso tutto rimane sul piano dello scherzo. Ma talvolta no. Soprannomi non del tutto innocui Eppure, anche se i rapporti sono venati da queste etichette perfide, alla fine poi i colleghi sono legatissimi tra di loro, gli amici di una compagnia si sentono come fratelli, i compagni di classe appaiono uniti e solidali. È umano che ci si prenda in giro a ...