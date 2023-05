Di Maria più due | ecco i giocatori in difficoltà in questa Juventus

Lo stato d'animodiffuso stavolta non è lo sconforto, bensì la rabbia. Quella di vedere campioni strapagati (Disu tutti) non essere in grado di buttarla in rete, neanche a costo di ...Ancorafantastiche, però, sono le lettrici. No, non è la solita battutaccia maschilista, ma oggi abbiamo avuto l'ennesima prova che alle lettrici di MOW non sfugge veramente nulla, nemmeno la ..."Si precisa che, a seguito di accessi dipersone non autorizzate - aggiunge - , è stata ... direttore generale del Santa- ed è la dimostrazione dell'alta qualità delle prestazioni sanitarie ...

Juve-Di Maria, più sì che no per il rinnovo. Ma manca ancora qualcosa Calciomercato.com