Di Maria e Cuadrado verso l'addio alla Juve

Dall'altra parte Allegri ha avuto parole d'elogio per i giovani ma si è sentito tradito da alcuni 'anziani' (come Di). Soprattutto il Fideo, preso per alzare il livello nelle sfide ...Non finisce qui, perché pure i rinnovi di Adrien Rabiot e Angel Disembrano essere lontani. ... Dovrebbe essere certo anche l'addio di Juan, mentre il futuro di Arek Milik sarebbe in ...Le parole di Szczesny e, nel pre e nel post Siviglia, hanno anche palesato una certa ... In particolare, Angel Die Federico Chiesa non sopporterebbero volentieri il tecnico livornese e ...

Allegri contro Di Maria, Cuadrado e Chiesa: contro il Siviglia si è ... IlNapolista

L'eliminazione dall'Europa League a Siviglia accelera la rivoluzione di mercato alla Juventus. Secondo La Stampa, l'argentino Di Maria e il colombiano Cuadrado sono entrambi destinati a lasciare i bia ...Il tecnico, criticatissimo, dovrebbe restare. Ma senza Champions, sarà un mercato di sacrifici tra mancati rinnovi e cessioni. Ballano Rabiot, Di Maria e i due ex viola ...