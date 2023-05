Delitto di Mapello | il “periodo buio” del cugino | i dubbi sul movente e il ricovero in psichiatria

(Di sabato 20 maggio 2023) Bergamo. “Vuole chiarire”, avevano assicurato i suoi avvocati. Ma Ivano Perico, 61 anni, non è ancora pronto a sedersi davanti al magistrato e spiegare una volta per tutte come sono andati realmente i fatti, ovvero che cosa lo ha spinto a uccidere l’11 febbraio la cugina di secondo grado e vicina di casa Stefania Rota. “È una persona più lucida rispetto a qualche giorno fa, ma non sta affatto bene – dichiarano i legali Piero Pasini e Stefania Battistelli che venerdì mattina (19 maggio) hanno di nuovo incontrato il loro assistito -. È seguito dagli psicologi e dalle strutture del carcere, sta cercando di ricostruire undella sua vita durato diversi anni”. Se le difficoltà in cui è incappato l’uomo possano aver giocato un ruolo importante in questa storia non è chiaro. Del resto, sono ancora tanti i punti interrogativi. A partire dal ...

Restano ancora misteriose le dinamiche che si celano dietro il delitto di Mapello ma compare una frase significativa sul diario di Stefania: sarà un indizio sul giallo