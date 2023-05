Default Usa 2023 | ripresi i negoziati Casa Bianca-Repubblicani sul tetto del debito

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) – A meno di due settimane dal possibileUsa, sononella tarda serata di ieri ifra lae i parlamentariper stabilire ildelfederale dopo una breve rottura delle trattative in mattinata. Lo ‘speaker’ della Camera Kevin McCarthy ha annunciato di aver richiamato al Capitol i negoziatori che solo poche ore prima avevano lasciato il tavolo denunciando che lanon accetta tagli significativi alla spesa federale. Fonti dellahanno confermato la ripresa delle trattative. Le parti si sono riunite per 90 minuti prima di lasciare il Capitol, ma solo per continuare a lavorare altrove la notte. ...

Washington, 20 mag. - A meno di due settimane dal possibile, sono ripresi nella tarda serata di ieri i negoziati fra la Casa Bianca e i parlamentari Repubblicani per stabilire il tetto del debito federale dopo una breve rottura delle trattative in ...Ilminaccia anche di devastare l'economia globale, influenzando i prezzi e i tassi dei mutui in altri paesi. La pausa nei colloqui di venerdì è stata ampiamente considerata come uno ......in Tunisia e ha parlato della situazione nel Paese nordafricano con il segretario di Stato, ...- ha dichiarato il presidente del consiglio - una fragilità politica evidente e un rischio di...

(Adnkronos) – A meno di due settimane dal possibile default Usa, sono ripresi nella tarda serata di ieri i negoziati fra la Casa Bianca e i parlamentari Repubblicani per stabilire il tetto del debito ...Senza un accordo, gli Stati Uniti potrebbero andare in stato di insolvenza sul loro debito di 31,4 migliaia di miliardi di dollari. Ciò significherebbe che il ...