Débâcle informatica in Abruzzo ma sull’attacco hacker la destra tace Trafugati 552 gigabyte di dati alla Asl di L’Aquila

(Di sabato 20 maggio 2023) Sul piano locale, manco a dirlo, la storia è una clava contro gli avversari politici. Stiamo parlando del più grave furto informatico ai danni di un ente pubblico, 522didella Asl diche sono stati comodamentecon le cartelle cliniche di migliaia di pazienti che per giorni non hanno ricevuto nessun avviso, nessuna informazione. Nulla. A questo si aggiunge la paralisi dei servizi e delle prestazioni. Gli esperti avvisano da tempo: il settore sanitario è tra quelli che fanno più gola ai cybercriminali per l’eterogeneità dei software e degli hardware che lo rende più esposto. Non è un caso che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che in questi giorni sta indagando sull’accaduto sia stata creata nel 2021 dopo un attacco analogo che aveva colpito il sistema sanitario nel ...