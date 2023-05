De Laurentiis su Spalletti | “È grande ma a volte mi fa paura” | altro indizio sull’addio?

Leggi su napolipiu

(Di sabato 20 maggio 2023) Aurelio Deparla di Luciano, lo fa alla presentazione delle medaglie celebrative per lo scudetto del Napoli. Le notizie sul futuro di Lucianoal Napoli sono tutt’che positive. Il presidente del Napoli ancora una volta ha rilasciato dichiarazioni che fanno pensare ad un possibile addio dell’allenatore toscano. Anche perché Spaletti non ha gradito alcuni atteggiamenti del tecnico. Napoli: Deparla diAurelio Dea Sky ha detto: “Ho sempre detto che Lucianoè un, io sono andato a trovarlo nel bosco verticale a gennaio e quindi voglio dire me ne sono assunto tutta la responsabilità di questa scelta. L’ho corteggiato anche quando stava in Russia e stava per ...