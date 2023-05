De Laurentiis | «Spalletti è un personaggio particolare ed emblematico di un calcio irripetibile»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 maggio 2023) A margine dell’evento di presentazione delle medaglie celebrative dello scudetto del Napoli, il presidente Deha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Su Di Lorenzo, presente insieme a lui all’evento, il presidente ha detto «Non amiamo la parola divisione, per noi è un concetto che non esiste. Perché hanno vinto? Perché sono un gruppo. La divisione tra numero uno, due e tre non esiste e lo devo ad un grande campione e capitano che con grande modestia e serenità sa condurre il gruppo. Lui va d’amore e d’accordo con tutti. E’ unico». Ancora sul capitano azzurro: «Mi preoccupa perché vuole vivere di ricordi, ma tu devi pensare al futuro: questo è l’emblema iniziale di un percorso che si deve sempre ripetere. Io sono un semplice presidente al loro servizio e in una città insostituibile». Infine Deha ancora una ...