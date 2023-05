De Laurentiis | «Io sono andato a ripescare Spalletti al bosco verticale»

(Di sabato 20 maggio 2023) A margine dell’evento di presentazione delle medaglie celebrative dello scudetto del Napoli, il presidente Deha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Su Di Lorenzo, presente insieme a lui all’evento, il presidente ha detto «Non amiamo la parola divisione, per noi è un concetto che non esiste. Perché hanno vinto? Perchéun gruppo. La divisione tra numero uno, due e tre non esiste e lo devo ad un grande campione e capitano che con grande modestia e serenità sa condurre il gruppo. Lui va d’amore e d’accordo con tutti. E’ unico». Ancora sul capitano azzurro: «Mi preoccupa perché vuole vivere di ricordi, ma tu devi pensare al futuro: questo è l’emblema iniziale di un percorso che si deve sempre ripetere. Ioun semplice presidente al loro servizio e in una città insostituibile». Infine De ...

...del Napoli "I protagonisti sono tutti. Tutti insieme: i calciatori, l'allenatore, Giuntoli, il presidente, i tifosi. Non c'è una persona con più meriti degli altri".

Ad ogni modo, sul fronte calciomercato la società di De Laurentiis rimane molto attiva: in tal senso, sarebbe forte l’interesse del DS Giuntoli per un calciatore del Torino, destinato con ogni ...Giuntoli potrebbe portare Spalletti alla Juventus, il tecnico di Certaldo potrebbe non restare al Napoli in seguito a dei presunti screzi con De Laurentiis.