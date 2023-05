DAYXFOREWARN 100W | pannello solare pieghevole e portatile

Leggi su scartoff

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilè une impermeabile che offre una fonte di energia pulita e rinnovabile per l’uso fuori rete. Il dispositivo è dotato di un generatore di energiaad alta efficienza, con una potenza massima di 100 W, che può caricare dispositivi come smartphone, tablet, laptop, power bank elettrici, nonché fornire energia per attrezzature all’aperto come lampade, frigoriferi portatili elettrici e così via.Design e Portabilità Ilha un designche lo rende facile da trasportare e riporre. Quando è piegato, ha una dimensione compatta di 46 x 36 x 6 cm e un peso di 4,1 kg, che lo rende facile da portare in zaino o in auto. ...