Davanti a disastri come in Emilia-Romagna non resta che resistere e adattarsi. Ecco come

... quando ancora i Dinosauri dominavano il Pianeta, con il solito ' BUSla porta ' e ' ... veriche avranno ripercussioni per molto tempo ancora, purtroppo, ma un nuovo ciclo si può ...Mentre la politica e le istituzioni si interrogano sulle misure da adottarecome quello dell'Emilia - Romagna, affinché non si ripetano in tutta la loro distruttività, poco distante da quel territorio, a Venezia, si segna un importante traguardo, che mette ...'Questiumanitari, economici e ambientali causati dalle piogge torrenziali saranno sempre più all'ordine del giorno se non riconosciamo le nostre responsabilità e non agiamo sulla causa: i ...

Mose, verso l'assemblaggio delle porte di Chioggia: il sistema in via di completamento RaiNews

Perché dopo le devastazioni di questi giorni è importante isolare l’eterno partito del No di burocrati e ambientalisti e ricorrere a tutte quelle opere di ingegneria idraulica che in Italia conosciamo ...“Stiamo pulendo i detriti davanti alla spiaggia. Tutto sommato, però, siamo stati fortunati. Adesso il nostro pensiero va alle vittime di questo disastro e a chi è andata peggio di noi. Nel giro di qu ...