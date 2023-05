Dal G7 in direzione Kazakistan L’Asia centrale nell’agenda Meloni

Leggi su formiche

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo un G7 in cui Giorgiaè stata l’unica leader donna seduta al tavolo, la quinta nella storia dopo Angela Merkel, Kim Campbell, Margaret Thatcher e Theresa May, il premier volerà ad Astana dove domenica incontrerà il presidente Kassym-Jomart Tokayev. Un paese che è il principale attore dele che è tornato strategico per via di vari elementi, in primis geopolitici ed economici, come il dossier energetico. Astana-Roma Il paese, come dimostrato dai rilievi degli osservatori dell’Osce, sta proseguendo sulla strada delle riforme del sistema economico, politico e sociale. Concetti espressi qualche giorno fa dall’ambasciatore delin Italia Yerbolat Sembayev, secondo cui i numeri tra Astana e Roma, che per il 90% sono dovuti dall’esportazione di petrolio kazako, sono assolutamente ...