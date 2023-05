Dacia Spring | la prova della nuova versione da 65 CV in allestimento Extreme – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Come prima, più di prima. Potrebbe essere lo slogan(che dal è stata venduta in 110mila unità in Europa e 10mila in Italia): infatti, la citycar 100% elettrica si arricchisce di un nuovo propulsore da 65 CV di potenza, che affianca quello da 45 attualmente a listino. Il salto prestazionale è quantico: basti pensate che il canonico “zero-cento” è ora completato in 13,7 secondi invece che 19,1. La velocità massima, invece, è di circa 125 km/h. Il tutto, poi, è condito dai contenuti del nuovo, che prevede finiture esterne e interne più vivaci. Sia chiaro, però, l’atmosfera generale rimane fieramente low-cost, anzi, “essenziale”, dicono quelli di. In effetti, listino alla mano – quello...