«Dacci i soldi o fai una brutta fine» | finanziere aggredito a San Lorenzo insieme alla figlioletta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 maggio 2023) Roma. Momenti di paura per une per sua figlia di undici anni. Erano in strada nel quartiere Sanquando ilè statoda due uomini armati di coltello. In un’intervista al Corriere della Sera, l’uomo ha spiegato che nonostante appartenga ad un corpo delle forze dell’ordine in quei concitati momenti ha temuto per l’incolumità di sua figlia. Latina, «Ora ti picchio»: prima il litigio in discoteca, poi l’aggressionepolizia Ilin stradafiglia I fatti sono avvenuti lo scorso 13 maggio. Ilsua figlia si trovavano nella zona in quanto stavano andando al cena dal fratello che abita proprio al centro del quartiere San ...