Da qui siamo partiti quest' anno | allargando lo sguardo a quel 40 per cento di donne nel mondo che vivono in Paesi che non riconoscono la parità di genere

(Di sabato 20 maggio 2023) Ogni, quando affrontiamo il nostro numero dedicato all’empowerment, fatico a trovare una traduzione sintetica pera parola. Però ho trovato, nell’intervista a Nzinga Biegueng Mboup, architetta senegalese, una definizione che mi pare particolarmente calzante: “Empowerment è l’atto di dare a qualcuno l’autorità di fare qualcosa“. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Leggi anche › Lavorare dispari – Un’indagine sulla dissalariale didi: a che puntoQuindi non solo garantire l’applicazione dei diritti civili. Non ...

... invece, si tratta di un problema reale, che in Emilia - Romagnastati i primi ad affrontare ... Daai prossimi anni la priorità saranno la rigenerazione e il recupero dell'esistente, niente ...Vi ricordiamo che nonconsulenti finanziari e che le informazionicondivise non devono essere considerate consigli finanziari. È fondamentale condurre ricerche approfondite e prendere ...Sindaca,per capire Barolo al di là del Barolo… È un paese è piccolo,650 abitanti circa ed io sono alla fine del secondo mandato e sono al sesto mandato come amministratore: ...

Kudermetova: «Guerra Russia-Ucraina Siamo qui per giocare a tennis non importa da dove veniamo» ilmessaggero.it

Il fotografo e escursionista Maurizio Moro in una giornata nuvolosa è andato a zonzo nel Parco di Monza e tramite le sue foto ci fa scoprire le molte anime che convivono qui. Moro è anche maestro di s ...Da mesi è un rebus il rinnovo di Pedro. Prima s'è scoperto che era bloccato per via di una carta privata sottoscritta con la Roma prima di lasciarla, poi sono subentrati i ...