Da Orma si apre il sipario

(Di sabato 20 maggio 2023) La porta d’accesso del nuovo regno di Roy Caceres a Roma è quasi unchiuso, che ci tiene nascosto lo spettacolo a cui stiamo per assistere finché non sisu questo ex concessionario di auto che delle antiche vestigia conserva solo il parcheggio sottostante. Un “cubo” in via Boncompagni, in cui legno e pietra sono protagonisti, poco distante dall’Ambasciata americana, adiacente via Veneto, che si sviluppa su due livelli: al piano terra il ristorante con cucina a vista e tavolo conviviale, il lounge bar all’entrata e lo chef’s table; e sopra alla scala una terrazza dove gustare semplici piatti durante la pausa pranzo e drink la sera. Una volta dentro, aperto il, si entra in pieno nella rappresentazione che lo chef e la sua brigata hanno pensato per noi, in un continuo e costante cambio di scena che ci riporta ...