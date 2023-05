Curva Nord Atalanta | striscione sulla squalifica | «Chi crede in un ideale viene sempre condannato» – FOTO

Atalanta, striscione sulla squalifica del settore nerazzurro: "Chi crede in un'ideale viene sempre condannato" Nuova protesta delladell'Atalanta, che ha reagito con uno ...Federico Dimarco , nato e cresciuto nelle giovanili nerazzurre, si è fatto trascinare dall'entusiasmo della tifoseria, prendendo un microfono in mano e cantando con la. I cori sono quelli ...Lui è andato a fare un coro, che lanon fa più per una scelta politica di non parlare più degli scontri durante i cori e di conseguenza questo coro è stato abolito. Dimarco e il coro ...

Caso Dimarco, le scuse del calciatore dopo le minacce e l’alleanza tra ultras di Inter e Milan Il Fatto Quotidiano

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il coro cantato da Federico Dimarco dopo la vittoria dell'Inter nell'euroderby contro il Milan continua a far discutere: anche la Curva Nord lo condanna ...