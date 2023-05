Crisi migranti e dossier Tunisia al G7 | Meloni soddisfatta | Un successo

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 maggio 2023) "Mi sarebbe piaciuto rimanere anche domani, ma quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Adesso la nostra presenza è richiesta altrove". Giorgiadecolla dal Giappone con un giorno d'anticipo rispetto al previsto. Il G7 si chiuderà domani, quando la presidente del Consiglio sarà già atterrata in Emilia Romagna, dopo uno scalo tecnico in Kazakistan. L'emergenza maltempo non può attendere ulteriormente, "non riesco a stare più così lontano dall'Italia, la mia coscienza mi impone di tornare in un momento tanto complesso", confessa la premier nel corso di una conferenza stampa in piena notte organizzata al Grand Prince Hotel di Hiroshima. "Ho bisogno di vedere personalmente e di lavorare in prima persona per dare le risposte che sono necessarie", aggiunge spiegando di aver condiviso la scelta di anticipare il rientro con gli altri leader. Scelta che "tutti hanno ...