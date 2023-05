Cricca ancora innamorato di Isobel | “Ero fidanzato prima di vederla | poi ho perso la testa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 maggio 2023), c’è la storia d’amore? I due ragazzi sono appena usciti dal talent show e, tra interviste e impegni lavorativi, non è che abbiano tutto questo tempo per pensare all’amore. Il primo a farlo capire chiaro e tondo è statoche, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ha candidamente confessato: “è fantastica“. Ora, chi scrive non è certo un Casanova, ma a occhio e croce se questa non è una dichiarazione d’amore poco ci manca. Infatti lo stesso cantante prosegue: “Avevo una storia con un’altra ragazza, molto bella, unana che stimo molto. Però quando è arrivata, tutta l’energia che ha portato in quella casetta, boom, mi ha colpito in un modo assurdo…”....