Cremonese | Serie B ad un passo | solo l’aritmetica tiene vivo il sogno salvezza

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Laè vicina alla resa, coni calcoli matematici che tengono in vita la squadra di Cremona. Ballardini dopo innumerevoli salvezze anche quando tutto sembrava perso, questa volta probabilmente dovrà dire addio allaA e far ripartire i grigiorossi dallaB dopouna stagione dalla promozione inA per mano di Alvini. Laè stata definita sin dall’inizio di questo campionato unper la. Probabilmente dopo la sonora sconfitta contro il Bologna per 1-5, la squadra di Ballardini non dovrà credere al, ma ad un vero e proprio miracolo. L’unica alleata dellaè la matematica che non condanna ancora la squadra di Ballardini. Oggettivamente ...