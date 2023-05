Cremonese ko 5 - 1 col Bologna | non è ancora Serie B aritmetica | cosa manca

CREMONA - Un pesantissimo 1 - 5 incassato contro il Bologna davanti al proprio pubblico umilia la, ora veramente a un passo dalla Serie B . Arnautovic, Ferguson e Posch portano sul 3 - 0 la squadra di Thiago Motta già nel primo tempo, poi Orsolini (espulso all'80' dopo la rete al 62') e ...Flipper in area di rigore grigiorossa, Ferguson insaccadestro da pochi passi dopo un rimpallo su Meité. Al 14'- Bologna 0 - 1. Rete di Arnautovic. Dopo il corner, il Bologna rimane in ...Laperde 5 - 1 in casaBologna ed è virtualmente in Serie B. Decidono le reti di Arnautovic, Ferguson, Posch nel primo tempo, Orsolini e Sansone nella ripresa. Con due giornate da giocare i ...

Cremonese-Bologna 1-5: risultato finale e highlights Virgilio Sport

CREMONA - Un pesantissimo 1-5 incassato contro il Bologna davanti al proprio pubblico umilia la Cremonese, ora veramente a un passo dalla Serie B. Arnautovic, Ferguson e Posch portano sul 3-0 la squad ...Pagelle Cremonese-Bologna: voti e tabellino Serie A 2022/2023. Migliori e peggiori in campo della partita dello Zini ...