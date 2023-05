Cremonese | Giacchetta | «Finito il cammino in Serie A | capisco i tifosi»

(Di sabato 20 maggio 2023) Simone, direttore sportivo della, ha parlato dopo il pesante ko contro il Bologna: le dichiarazioni Simoneha così parlato a Dazn dopo-Bologna. LE PAROLE – «Oggi non c’é stata partita, dopo il primo gol siamo andati in depressione senza avere la forza di reagire, questa sconfitta sancisce la fine del nostroinA. Dispiace averlo fatto davanti ai nostriche sono stati eccezionali come la nostra proprietà, meritavamo questa categoria. Ivanno anche capiti, hanno sempre fatto vedere il loro attaccamento a questi colori e comprendo il loro disappunto».

Così l'allenatore della, Davide Ballaridini, nel dopo - partita della sfida persa dai ... hanno preso di mira soprattutto il direttore sportivo Simone, reo secondo loro di aver ...Dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna, per 1 - 5, i direttore sportivo dellaSimoneha parlato in conferenza stampa. Il dirigente dei lombardi dichiara: "Intanto dispiace aver fatto questa prestazione in occasione di una gara importante nel finale di ...Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio della sfida casalinga col Bologna , Simone, ds della, ha fatto il punto sulla panchina dei grigiorossi: ' Ballardini ha fatto un gran lavoro, ben 17 punti in 17 partite - ha esordito - . Ora cerchiamo di finire bene ...

Cremonese, Giacchetta: "Ballardini ha un contratto e ha fatto bene. I tifosi meritano la A" TUTTO mercato WEB

"Oggi il Bologna é stato superiore in tutto, é stata una bella lezione la loro per noi. L'atteggiamento, la voglia che avevano, tutto e sono stati nettamente più bravi quindi complimenti. Se siamo que ...Un'umiliazione cocente. Un epilogo indegno di un campionato fallimentare. Il direttore sportivo Giacchetta si presenta per la prima volta in sala stampa in questo campionato dopo la contestazione dell ...