Cremonese-Bologna LIVE 0-4 | cala il poker Orsolini

(Di sabato 20 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Zini,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Carnesecchi esce a vuoto sul corner di Orsolini, Posch si ritrova la palla addosso e realizza da pochi passi il proprio sesto gol in campionato Al 27'0 - 2. Rete di Ferguson. ...Ballardini e Thiago Motta, allenatori di(LaPresse) - Calciomercato.itReduci dalla sconfitta contro la Juventus, i grigiorossi di Davide Ballardini sono alla loro ultima spiaggia: ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Arnautovic FLOP: Okereke VOTI: a fine ...

LIVE Cremonese-Bologna 0-0: Thiago Motta punta ancora su Arnautovic Calciomercato.com

Cremonese-Bologna (ore 15 su Dazn) La Cremonese cercherà di lottare fino alla fine per restare in serie A. Non dipende dai grigiorossi, ma anche dai risultati di Verona e Spezia, in questo momento ...Il Bologna di Thiago Motta riaggiorna i propri dati statistici storici in Serie A. Gli emiliani sono al momento impegnati nella gara valida per la 36ª giornata di campionato contro la Cremonese in ...