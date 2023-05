Cremonese-Bologna LIVE 0-2 | raddoppio di Ferguson

(Di sabato 20 maggio 2023) Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Zini,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Hanno obiettivi diversi quest'oggi, che si sfidano allo Zini con un clima di fatto autunnale in quella che è la seconda partita del 36esimo turno della Serie A . Siamo agli ...Il match valido per la 36esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Zini,si affrontano nel match valido per la 36esima giornata di Serie ...Allo stadio Zini di Cremona si gioca l'anticipo delle ore 15:00 della 36° giornata di Serie A tra. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre., 4 - 3 - 1 - 2: Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè; Galdames; Okereke, ...

Cremonese-Bologna, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

"Emilia e Romagna unite nel dolore", questo lo striscione esposto nel settore ospiti dello stadio Zini di Cremone prima della sfida fra i padroni di casa e il Bologna e pubblicato sui canali social ..."Emilia e Romagna unite nel dolore", questo lo striscione esposto nel settore ospiti dello stadio Zini di Cremone prima della sfida fra i padroni.