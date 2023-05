Cremonese-Bologna 1-5 | Sansone | “Sono migliorato sotto porta | ottavo posto possibile”

(Di sabato 20 maggio 2023) “E’ stata una bellissima emozione, è bello festeggiare con una vittoria. Ero out da tempo,rientrato bene anche grazie ai compagni”. Lo ha detto l’attaccante del, Nicola, a Dazn dopo la vittoria contro lacon un netto 1-5 in cui ha firmato il quinto gol dei felsinei: “cresciuto molto, ora mi piace fare l’attaccante edavanti alla. L’è sempre, dobbiamo cercare di vincere le ultime due partite”. SportFace.

Leggi anche Laalza bandiera bianca: viene travolta 5 - 1 daled è virtualmente in B Umiltà Riprendendo la parola 'umiliazione', Ballardini vuole approfondire. 'Alla tifoseria ......giusto che vada' ha ripetuto prima della vittoria contro la. Un messaggio chiaro: se chiamasse una big, una sua partenza sarebbe giustificata. E con un contratto sino al 2025 con il...a un passo dalla retrocessione in Serie B dopo la pesante sconfitta contro il: scatta la contestazione Dopo il 5 - 1 subito dal, laè ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie B. E i tifosi non hanno apprezzato l'atteggiamento rinunciatario della squadra. Cori e fischi di contestazione all'indirizzo dei ...

A DAZN e in conferenza stampa, Thiago Motta commenta la vittoria per 5-1 contro la Cremonese. Ecco le parole dell’allenatore del Bologna, riportate da TMW: “Inesperienza per Orsolini Inesperienza non ...[themoneytizer id=”99064-6] Il Bologna domina in casa Cremonese chiudendo il match con 5 reti (Arnautovic, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone). Nel recupero del secondo tempo Ciofani tenta e trova i ...