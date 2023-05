Cremonese-Bologna 1-5 | Grigiorossi a un passo dalla serie B

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Lanon è ancora matematicamente inB perché può sperare nelle sconfitte di Spezia e Verona distanti sei punti, ma la scoppola per 0-5 subita oggi, allo “Zini”, contro ilsa tanto di resa. La squadra di Ballardini ha lottato per quel che ha potuto ma ilattuale è una squadra in grande forma, che ha recuperato alcuni uomini decisivi come Arnautovic e gioca con una confidenza tale che Thiago Motta è diventato uno degli allenatori più interessanti da seguire nel prossimo calciomercato. Le scelte degli allenatori Ballardini se la gioca con quasi tutti gli uomini offensivi che ha, cercando di vincere una partita da vincere a tutti i costi. Fa giocare Galdames dietro una punta, Tsadjout, appoggiato anche da Pickel e Okereke. Per sostenere questi quattro giocatori schiera un doppio mediano: ...