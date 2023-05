Cremonese | Ballardini duro | 'Ci hanno umiliato | così meritiamo la Serie B'

(Di sabato 20 maggio 2023) "Oggi è stata una umiliazione, se siamo questi è giusto andare in B". Non usa mezze parole Davidedopo il...

Ci si aspetta la reazione dellae invece è ancora il Bologna a comandare le operazioni. ... La squadra diha l'unica occasione del primo tempo, ma sul cross di Valeri è Okereke che ...LIVE(4 - 2 - 3 - 1): 12 Carnesecchi; 17 Sernicola, 21 Chiriches, 5 Vasquez, 3 ... All.:. Squalificati: nessuno. Diffidati: Okereke. Indisponibili: Benassi, ...CREMONA - Lavede ormai la serie B, anche se la sentenza matematica è rimessa ai risultati di Verona e ...contro il Bologna per tenere aperta una minima speranza ma la squadra di...

Il Bologna ha rifilato una "cinquina" in casa della Cremonese, mandandola ad un passo dalla retrocessione in Serie B che non è ancora matematica. Il pensiero del tecnico Davide Ballardini.Il Bologna passeggia a Cremona e prosegue la sua corsa verso la parte sinistra della classifica. Un 5-1 in totale controllo, una prestazione eccellente della formazione di Thiago Motta allo Zini contr ...